Stanno procedendo i lavori per creare 110 parcheggi in via Nicolò Biondo, nel tratto divenuto a senso unico fra gli incroci con le vie Cabassi-Dallai e Volturno-Cavour. Un cantiere che tutti i giorni, negli orari di lavoro, è presidiato in modo continuativo da agenti della Polizia locale e da assistenti civici volontari, per indirizzare il traffico e fornire indicazioni agli utenti della strada riguardo la nuova viabilità: senso unico in direzione Sud (verso via Marx), con l’obbligo, per chi viaggia in direzione Nord, di svoltare o a destra (via Cavour) o a sinistra (via Volturno) e diritto di precedenza rispetto a chi proviene dal senso unico, perché in quell’incrocio è stato introdotto lo “stop” per chi arriva da viale Biondo.

«Colgo questa occasione – afferma Mariella Lugli, assessore alla Sicurezza – per ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione gli assistenti civici, per il loro contributo fondamentale a favore della nostra comunità, in tante occasioni: davanti alle scuole, durante i mercati e ogni volta che, come in questo caso, vi sono modifiche rilevanti alla circolazione».

In tema di viabilità, il Comune informa che posdomani, domenica 29, in occasione della partita di calcio a porte chiuse in programma nel pomeriggio allo stadio comunale, viene istituito il divieto di fermata, dalle ore 14 alle 20, nei tratti delle vie Ugo da Carpi e Fratelli Cervi prossimi al campo di gioco.