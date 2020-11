Sono iniziati in questi giorni i lavori di piantumazione di 36 pioppi cipressini all’interno del cannocchiale prospettico “Ducale – Belvedere”, nel tratto compreso tra via Indipendenza e via Circonvallazione Sud.

Come si ricorderà, a seguito delle analisi effettuate in primavera su 41 esemplari di pioppi presenti nel cannocchiale del Belvedere, ad inizio del mese di Maggio ne furono abbattuti 25 perché malati e a rischio schianto.

La ricostruzione del doppio filare avverrà attraverso la piantumazione di 36 nuove alberature, sempre pioppi cipressini, servite da idoneo impianto di irrigazione a carico del privato.

“La decisione di abbattere i venticinque pioppi del cannocchiale – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – fu molto sofferta, vista l’importanza tanto ambientale quanto storica di quel filare, ma assolutamente necessaria perché per nessun motivo si può mettere a rischio l’incolumità delle persone che transitano. Già allora, però, garantimmo che in autunno quei pioppi sarebbero stati sostituiti: la piantumazione di addirittura 36 nuovi esemplari va a mantenere quella promessa in modo che l’integrità del cannocchiale che da Palazzo Ducale porta fino al Belvedere sia reintegrata. Nelle prossime settimane effettueremo nuove analisi anche sul filare di pioppi presenti all’interno del Parco, ed anche in questo caso temo che dovremo procedere ad abbattimenti perché ci sono esemplari ormai vuoti al loro interno o troppo malati per resistere alle intemperie, ed il rischio di uno schianto a terra che metterebbe a repentaglio l’incolumità di chi vive il parco Ducale è reale. Anche in quel caso, però, come per il cannocchiale, entro breve tempo provvederemo con il ripristino degli esemplari eventualmente abbattuti”.