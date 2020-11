Nella serata di ieri la Polizia di Stato, a seguito di numerose chiamate giunte al 113, è intervenuta in via Gianferrari dove era in atto una violenta lite tra conviventi . Il personale intervenuto, a seguito dei primi accertamenti si trovava di fronte ad un grave episodio di violenza di genere. Un uomo 29enne al termine di un alterco con la fidanzata, la percuoteva violentemente fino a ferirla in modo grave. Non pago, tratteneva tutti i presenti in casa impedendo loro di uscire ed al contempo di praticare le prime cure alla giovane ferita.

Sul posto sono stati fatti intervenire i sanitari del 118 ed il personale dei vigili del fuoco. Vista la gravità dei fatti, sul posto è arrivato anche il funzionario di PS, dott. Basile che ha condotto l’attività di mediazione, grazie alla quale, a notte inoltrata, i soccorsi sono riusciti a penetrare all’interno dell’appartamento dove, arrestato il giovane autore, venivano praticate immediatamente le cure alla giovane donna che, tuttavia, veniva trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. Presenti ai fatti c’erano altri due giovani che occupavano una stanza dell’appartamento in comodato.

L’uomo F.F. veniva tratto in arresto per lesioni personali aggravate, minacce aggravate, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale e posto a disposizione della procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia.