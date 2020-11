Da martedì 1° dicembre a giovedì 3 dicembre a San Felice sul Panaro sarà effettuata la chiusura totale del sottopasso di via Agnini, dalle 8.30 alle 17.30, per lavori urgenti di consolidamento e bonifica dello stesso sottopasso. Inoltre venerdì 4 dicembre e lunedì 7 dicembre sarà garantita la viabilità a senso unico alternato dalle 8.30 alle 17.30. Dopo le 17.30, la viabilità tornerà regolare.

Ultimato a San Felice sul Panaro il nuovo tratto di ciclabile-pedonale, della lunghezza di circa 150 metri, a margine di via Galeazza. Si tratta del naturale collegamento tra percorsi già esistenti: la pedonale ciclabile della Circonvallazione Nord e il tratto già presente in via Galeazza. I lavori, seguiti dall’ufficio tecnico comunale e costati circa 60 mila euro, garantiranno una maggiore sicurezza per tutti.