A poco meno di un mese dalla chiusura delle immatricolazioni, che sarà il 21 dicembre, è oltremodo positivo l’andamento delle iscrizioni al primo anno dei 34 corsi di laurea magistrali biennali, 31 ad acceso libero e 3 ad accesso programmato, aventi sede amministrativa all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Scorrendo i dati raccolti alla data del 23 novembre, infatti, si registra un aumento del + 6% rispetto alla media delle immatricolazioni primo anno, prese alla stessa data, dell’ultimo triennio, nonostante il dato complessivo di confronto riguardi quest’ano solo 33 corsi di laurea rispetto ai 34 del triennio, poiché il test di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (SIO), che avrebbe dovuto tenersi alla fine di ottobre, è stato rinviato all’ultimo per disposizione del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

All’attualità sono complessivamente 1.633 gli iscritti al primo anno dell’A.A. 2020/2021, con 1.605 immatricolati. La piccola differenza tra iscritti ed immatricolati è dovuta ad eventuali trasferimenti di corso o iscritti ripetenti. Nell’ultimo triennio si tenga conto che la media degli iscritti al primo anno delle lauree magistrali a questo stesso periodo era di 1.472, con 1.455 immatricolati.

Considerando che attualmente ci sono 375 preimmatricolati provvisori agli stessi corsi, è ipotizzabile prevedere che al momento della chiusura delle immatricolazioni per le lauree magistrali biennali si supererà la soglia dei duemila iscritti al primo anno e che complessivamente, anche per questo nuovo anno accademico, Unimore si avvia ad andare oltre le novemila immatricolazioni.

“La buona qualità dei nostri corsi di laurea magistrali biennali, come risulta dalle indagini statistiche condotte sia da Censis/Repubblica sia dalla più recente di Education Around – afferma il Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro – è sempre stata un punto forza della nostra offerta formativa e anche quest’anno questi corsi di studio contribuiscono all’ottimo andamento delle immatricolazioni. Nella situazione in cui ci troviamo avanzare tanto significativamente, di 6 punti percentuali nelle lauree magistrali biennali, è un risultato straordinario che dobbiamo ascrivere alla qualità di didattica e ricerca del nostro Ateneo”.

Si ricorda che la scadenza fissata per le iscrizioni ed immatricolazioni ai corsi di laurea magistrali biennali ad accesso libero a Unimore per l’anno accademico 2020-2021 è fissata a lunedì 21 dicembre 2020. E sempre entro questa data col pagamento di una mora sarà ancora possibile immatricolarsi ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico.