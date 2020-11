Il Sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, nella giornata di ieri ha inviato una lettera di congratulazioni all’ingegnere Silvia Gaiani, amministratore delegato della “V System”. L’azienda fioranese infatti ha ottenuto un’importante certificazione, che le permetterà di lavorare per conto di clienti internazionali dell’aerospazio e dell’aeronautica, oltreché per il Ministero della Difesa. Non bastasse, finora la V System ha fornito, e continuerà a farlo, componenti ad alto contenuto tecnologico per la Formula Uno e il MotorSport.

Un gesto che sottolinea, insomma, il grande orgoglio da parte del Sindaco e dell’intera comunità. Di seguito le parole del Primo Cittadino.

Stimata Ingegnere,

ho appreso con soddisfazione dalla stampa l’avvenuta attribuzione a V System della “certificazione che le consentirà di aprire il mercato ai grandi clienti internazionali dell’aerospazio, aeronautica e Difesa”.

Non posso che rallegrarmi con Lei e con i Suoi collaboratori per il contributo dato alla eccellenza del nostro territorio. Si tratta di un contributo che nasce dalla tradizionale laboriosità del nostro paese unita sempre più allo studio, alla ricerca e alla visione imprenditoriale, tali da raggiungere primati di eccellenza a livello internazionale e portare il nome di Fiorano Modenese nel mondo.

Da questo punto di vista infatti la ricchezza del nostro territorio è caratterizzata da una varietà di alte specializzazioni che vanno oltre alla produzione ceramica.

Pochi conoscono tutte le variegate eccellenze e l’alto numero di brevetti, anche di nicchia, nati e con sede nel nostro Comune, dalla termometria industriale fino agli attacchi di scii alpinismo con indiscussi primati mondiali.

La V System arricchisce questa varietà ed alimenta la speranza che il nostro territorio saprà continuare a superare crisi mondiali e, anzi, a ripartire da esse con rinnovato slancio e tipica originalità.

Accolga dunque i miei rallegramenti ed il mio grazie, anche a nome dei cittadini che rappresento.

Cordiali saluti

Francesco Tosi