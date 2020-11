Si svolgerà lunedì prossimo, 30 novembre, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo in videoconferenza attraverso la piattaforma Meet di Google, come deciso durante la Commissione Capigruppo del 23 novembre, in ottemperanza delle normative volte al contenimento dell’infezione da Covid-19.

Sono 9 i punti all’ordine del giorno del consiglio convocato dal Presidente Luca Caselli per le ore 20 e che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Sassuolo, visionabile dal giorno seguente anche sul canale Youtube e sul sito internet istituzionale.

Si inizierà con quattro interrogazioni, la prima a firma del capogruppo di Forza Italia Capezzera avente ad oggetto: “Problemi di traffico veicolare presenti in zona polo scolastico Itis “A. Volta”, succursale “A. Formiggini” e Circonvallazione Sud”.

Seguirà l’interrogazione a firma del consigliere Lenzotti e altri del Partito Democratico

avente ad oggetto: “Stato di avanzamento rifacimento Piazza Martiri Partigiani” a cui seguirà l’interrogazione a firma del consigliere Capitani ed altri del Partito Democratico

avente ad oggetto: “Stato dell’implementazione dei progetti di raccolta differenziata a livello comunale”. Chiuderà le interrogazioni quella a firma del capogruppo del Partito Democratico Savigni avente ad oggetto: “Aumento delle tariffe per i servizi scolastici”.

Dopo le interrogazioni sarà in discussione l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco – adozione dell’elenco dei soprassuoli percorse dal fuoco nell’anno 2019; a cui seguirà l’approvazione del Bilancio Consolidato per l’Esercizio 2019.

Al punto 7 del Consiglio Comunale sarà in approvazione la variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 e applicazione del risultato di amministrazione 2019.

Al punto 8 sarà in discussione l’affidamento del servizio di gestione globale delle sanzioni

amministrative relative alle attività di Polizia Municipale. Convenzione fra enti ex art, 30, comma 4 d.lgs. 267/2000.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’esame di un Ordine del Giorno a firma del capogruppo del Partito Democratico Savigni ad oggetto: “Attivazione di un progetto di sostegno allo studio per famiglie in difficoltà”.