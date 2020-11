Pubblicata la procedura aperta per l’appalto relativo ai lavori di recupero funzionale del fabbricato demaniale dell’“ex Gil”. È avvenuta oggi e ci sarà tempo fino al 21 dicembre prossimo per la presentazione delle offerte. Una notizia che l’Amministrazione mirandolese è lieta di dare, confermando l’interesse e l’impegno del Comune nel suo articolato ruolo di soggetto attuatore per conto del Ministero dell’Interno.

“Dopo un percorso lungo e tortuoso, la messa a gara dei lavori rappresenta un altro tassello fondamentale nell’iter per la restituzione alla città di un luogo ormai sottratto all’uso dal 2003. L’edificio dell’ex GIL da recuperato e ri-funzionalizzato accoglierà la nuova sede del Commissariato e del distaccamento di Polizia stradale. Si tratta di 2.891.433 € a base d’asta, finanziati per la maggior parte dalla Struttura tecnica commissariale e per l’importo rimanente dal Ministero dell’Interno, per la realizzazione del primo stralcio, che consentirà di utilizzare la struttura già al termine di questo appalto, che prevede un cronoprogramma di 18 mesi”, dichiara il Vicesindaco e Assessore a Lavori Pubblici e Ricostruzione Letizia Budri.

“L’ex Gil, una volta casa del fascio e in seguito anche sede dell’istituto superiore per ragionieri Cattaneo – prosegue Budri – è di proprietà demaniale. Il Comune farà da soggetto attuatore e disporrà la gara di appalto, oltre a seguire l’esecuzione dei lavori”.

Il sisma del 2012 ha provocato significativi danni anche alle strutture dell’ex Gil, da allora sono state avviate valutazioni tramite un Protocollo d’Intesa siglato fra Comune, demanio, Ministero e Commissariato. “Attualmente, il Commissariato svolge la sua attività in via Fulvia in condizioni piuttosto complesse – prosegue l’Assessore Budri – L’ambito in cui si trova a operare è residenziale con elementi di promiscuità che rendono difficile, talvolta, attuare simili, delicate funzioni. Ma l’ex Gil sarà anche il distaccamento di Polizia stradale. Il progetto è imponente ed è suddiviso in due stralci. Il primo porterà alla piena funzionalità dell’immobile, con la realizzazione anche dei parcheggi di pertinenza dei due Corpi.”

“È stato un percorso tortuoso: come per ogni edificio vincolato da un lato l’obiettivo è la tutela e la salvaguardia dell’originalità del bene, dall’altro, la necessità imprescindibile di rendere quel luogo sicuro, anche in vista della sua strategicità”.

“Contenti perché così si avvicina la nuova sede per Commissariato e Polizia stradale, una sede finalmente adeguante alle esigenze dei due corpi”, è il commento del Sindaco di Mirandola Alberto Greco.