Questa mattina alle ore 07:50 circa, in via Canaletto Sud a Modena, un mezzo Seta in servizio sulla linea urbana n°11 è entrato in collisione con un pedone, all’altezza dell’intersezione di via Anderlini. Il bus proveniva dall’incrocio tra via Fanti e via delle Suore ed era diretto verso via Don Monari. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del servizio 118 ed una pattuglia della Polizia Locale, allertati dalla centrale operativa di Seta. Il giovane è stato trasportato al Policlinico di Modena. A bordo del bus erano presenti pochi passeggeri, nessuno di loro ha riportato conseguenze.

L’esatta dinamica dell’episodio verrà stabilita da parte della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi del caso ed ai cui operatori sono state consegnate le immagini registrate dalla telecamera installata a bordo del mezzo Seta. L’azienda, come da prassi, ha aperto una procedura di indagine interna. Seta ringrazia gli operatori sanitari e delle forze di polizia per il tempestivo ed efficace intervento. L’azienda esprime inoltre un augurio di pronta guarigione al giovane coinvolto nell’episodio.