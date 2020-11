Torna la seconda edizione di Innovation Days, la settimana dedicata all’orientamento scolastico e all’educazione all’Imprenditorialità che si svolgerà, online, dal 30 novembre al 5 dicembre 2020. L’evento promuove un percorso informativo rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori del Distretto Ceramico e Provincia di Modena, ma anche docenti e genitori, che devono scegliere il proprio percorso universitario o inserirsi nel mondo del lavoro.

Promosso dalle Associazioni Viceversa e Uciim Modena-Sassuolo, con il patrocinio del Comune di Sassuolo, di Confindustria Ceramica e il sostegno di Esmalglass- Itaca, il programma mira ad aiutare lo studente ad affrontare il processo decisionale riguardo il proprio futuro professionale in maniera più consapevole ponendosi da facilitatore dell’incontro tra il mondo della scuola a quello delle imprese, del lavoro e delle professioni anche attraverso la creazione di network e partnership territoriali. L’obiettivo di Innovation Days è quello di avvicinare la scuola al mondo delle imprese, creare ponti tra i luoghi del “sapere” e i luoghi del “fare’’ attraverso percorsi importanti nella formazione del capitale umano specie in contesti socio-economici molto complessi come quello che stiamo vivendo attualmente. In questo ambito il progetto si pone quindi come facilitatore dell’incontro tra il mondo delle imprese e quello della scuola per favorire, anche attraverso la co-progettazione e la creazione di network e partnership territoriali in grado di contribuire allo sviluppo di nuove conoscenze negli studenti coinvolti.

“Il successo dell’iniziativa dello scorso anno al Crogiolo Marazzi ci ha spinto ad organizzare anche quest’anno, con le modalità idonee alla situazione, una completa settimana interamente dedicata all’orientamento e alla formazione – ha detto la Prof.ssa Alessandra Borghi, Presidente Uciim Modena-Sassuolo -. Contiamo, con gli interventi in calendario, di offrire ai nostri studenti pluralità di visioni e punti di vista sulle previsioni future di lavoro e formazione”.

“La decisione di realizzare questo evento – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Corrado Ruini – è un segnale molto positivo di come la nostra comunità voglia investire e scommettere sul futuro. Un appuntamento di grande interesse che stimola confronti e riflessioni molto utili e di sicuro interesse per le famiglie della nostra città. Un plauso di merito allo staff organizzativo”.

Quest’anno gli incontri si svolgeranno in modalità Webinar, tutti i giorni, sia in differita che in diretta streaming e avranno la durata di 20 minuti. Saranno presenti le testimonianze di startupper, giovani imprenditori, manager, aziende del territorio tutti uniti per orientare con le proprie esperienze, dare stimoli, strumenti per aiutare la scelta. Tra gli argomenti affrontati: ricerca attiva del lavoro, lo sviluppo delle competenze “chiave” necessarie alla loro futura occupabilità, l’approfondimento delle abilità richieste dal mercato del lavoro, informazioni dal mondo del lavoro sulle occupazioni disponibili sul mercato attuale. La Settimana dell’Orientamento sarà anche luogo di confronto e di valorizzazione dei progetti scolastici innovativi del nostro territorio.

I webinar saranno trasmessi sulla pagina Facebook di Innovation Days @innovationdaysproject e condivisa dalla pagina Facebook del Comune di Sassuolo.