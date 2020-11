Quindicenne in fuga dall’Afghanistan si rifugia in Italia, viene soccorso dai Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme e affidato ai sanitari. E’ successo alle ore 19:30 di ieri, quando il 112 è stato informato da una persona in transito che nei pressi di un’area di servizio situata in via San Carlo a Castel San Pietro Terme c’era un giovane straniero che chiedeva aiuto perché infreddolito e spaesato.

I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati, hanno trovato un ragazzino denutrito e infreddolito. Lo hanno fatto salire sull’auto di servizio per riscaldarlo e il ragazzo che ha dichiarato di essere un 15enne afghano, ha raccontato di essere arrivato in Italia da tre giorni, dopo un viaggio di fortuna iniziato alcuni mesi fa, attraversando la Penisola balcanica.

Non è ancora chiaro chi e con quale mezzo lo abbia portato in Italia, dove comunque è stato scaricato in una località ignota ed ha girovagato fino a raggiungere il luogo in cui è stato rinvenuto. I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno allertato immediatamente il 118 che dopo averlo visitato, lo hanno trasportato in ospedale dove lo hanno ricoverato sottoponendolo ad accertamenti sanitari.