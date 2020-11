Ieri a Guangzhou sono stati ufficialmente annunciati i vincitori dei tanto attesi premi China Car of the Year 2021. Molto seguiti sia dagli addetti ai lavori sia dai consumatori, questi premi sono un incentivo per il miglioramento costante dell’industria e del mercato automotive in Cina. I vincitori dei premi China Car of the Year 2021 sono stati selezionati da una giuria composta da 41 autorevoli esperti dei media di settore. Grazie alle prestazioni complessive, alle prestazioni di mercato e ad altri criteri di valutazione dei modelli in concorso, la supersportiva Maserati MC20 ha trionfato nella categoria China Performance Car of the Year 2021.

Sviluppata dal Maserati Innovation Lab e costruita nello storico stabilimento di Modena, Maserati MC20 è una vettura 100% made in Italy. Sotto una linea accattivante nasconde un’anima spiccatamente sportiva, con il nuovo motore Nettuno V6 da 630 CV che garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi e una velocità massima superiore ai 325 km orari. Il motore brevettato è un’evoluzione della tecnologia di combustione a precamera utilizzata sui motori di Formula 1, interamente ideata, progettata e costruita all’interno dell’azienda. Con la nuova supersportiva MC20, si apre ufficialmente la nuova era della Casa del Tridente.

Maserati S.p.A.

Maserati produce una linea completa di auto uniche, immediatamente riconoscibili per la loro straordinaria personalità. Grazie allo stile, alla tecnologia e ad una innata esclusività soddisfano i gusti più esigenti e raffinati, costituendo da sempre un punto di riferimento nell’industria automobilistica mondiale. Una tradizione di automobili di successo, che hanno di volta in volta ridefinito il concetto di auto sportiva italiana per design, prestazioni, comfort, eleganza e sicurezza, oggi disponibili in oltre settanta mercati a livello internazionale. Ne sono ambasciatrici l’ammiraglia Quattroporte, la berlina sportiva Ghibli oggi disponibile anche in versione ibrida, prima vettura elettrificata della Casa del Tridente e il Levante, primo SUV made by Maserati, tutti modelli caratterizzati dalla ricercatezza nei materiali e da soluzioni tecniche d’eccellenza. Una gamma completa, dotata di motorizzazioni benzina V6 e V8, ibrida 4 cilindri e diesel V6 a trazione posteriore e integrale. La gamma è stata ulteriormente arricchita con l’introduzione della nuova Trofeo Collection, che comprende Ghibli, Quattroporte e Levante, dotate del potente motore V8 da 580 CV. Il top di gamma è la nuova super sportiva MC20 spinta dall’innovativo motore V6 Nettuno che ha introdotto tecnologie derivate dalla F1, per la prima volta disponibili su un propulsore destinato ad un’auto di serie. La gamma Maserati, oggi, viene prodotta in tre stabilimenti: Ghibli e Quattroporte sono prodotte a Grugliasco (TO) presso l’Avvocato Giovanni Agnelli Plant (AGAP), mentre Levante presso il Mirafiori Plant di Torino. La nuova super sportiva MC20 è prodotta a Modena, nello storico impianto di viale Ciro Menotti.