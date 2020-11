Il Prefetto di Modena, Pierluigi Faloni, e il Sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani, hanno sottoscritto nella giornata odierna il Protocollo d’Intesa “Scuole Sicure 2020/2021″, che vede impegnati il Ministero dell’Interno e il Comune di Sassuolo in un’azione congiunta di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

L’iniziativa si pone come strumento delle “Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana”, adottate su proposta del Ministro dell’Interno con accordo sancito in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, ed ha formato oggetto di approvazione in seno al locale Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, che ha valutato positivamente la domanda di accesso ai contributi ministeriali presentata dall’Ente civico.

Attraverso il finanziamento, il Comune di Sassuolo intende realizzare nuovi impianti di videosorveglianza in prossimità dei plessi scolastici del territorio e sviluppare campagne d’informazione sul tema, in collaborazione con gli Istituti d’istruzione, oltre ad acquisire mezzi e attrezzature dedicati e prevedere un maggior impiego dell’unità cinofila antidroga.

Il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa che intende ribadire l’impegno e l’attenzione riservata dalla Prefettura, dalle Forze dell’Ordine e dalle locali Istituzioni cittadine, al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e più in generale alla repressione di ogni forma di illegalità diffusa.