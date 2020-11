5mila euro di ore lavorate in dono al Santa Maria Nuova. E’ il regalo che i dipendenti di Bosch Rexroth Oil Control dello stabilimento di Vezzano sul Crostolo di Reggio Emilia hanno voluto fare nei giorni scorsi a sostegno delle attività dell’Ospedale Santa Maria Nuova per la gestione dell’emergenza COVID 19. Il contributo sarà utilizzato per le numerose attività collegate al periodo pandemico che stiamo vivendo.

La Direzione generale dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia ringrazia sentitamente per questa donazione, segno tangibile di un’attenzione concreta e lodevole da parte di questi lavoratori per le necessità degli operatori sanitari nell’assistenza in situazioni di emergenza-urgenza e di una sensibilità che va a vantaggio della collettività intera.