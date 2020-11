Nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno proceduto all’identificazione di 552 persone e al controllo di 437 veicoli e un centinaio di esercizi pubblici, durante i servizi relativi alle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.

Decine di persone sono state sanzionate dai Carabinieri per aver violato la normativa anti Covid-19. Tra le sanzioni rilevate, oltre al mancato utilizzo della mascherina di protezione e agli spostamenti “fuori orario” (dalle ore 22:00 alle 5:00), avvenuti senza una valida motivazione, i Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi e Castiglione dei Pepoli hanno proceduto anche all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività produttiva nei confronti di un paio di esercizi pubblici: la titolare di un negozio di parrucchiere che esercitava nei giorni festivi e il titolare di un bar per la presenza di “quattro amici” che invece di acquistare i prodotti da asporto e consumarli altrove, stavano facendo due chiacchiere in compagnia del titolare e delle birre allestite su un tavolino collocato all’ingresso del locale. Oltre alle sanzioni previste, i due titolari dovranno abbassare le saracinesche per cinque giorni.

I Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale hanno eseguito dei controlli all’interno dei parchi pubblici, sanzionando una folla di sei avventori. I controlli dei militari sono proseguiti in corrispondenza delle scuole che sono rimaste aperte, senza riscontrare anomalie. Il massiccio impiego di autoradio militari per le strade di Bologna e Provincia, ha smascherato anche gli automobilisti alcolizzati che si erano messi al volante in condizioni preoccupanti, tali da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità. L’ultimo automobilista ubriaco è stato intercettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale. Il conducente, italiano sulla trentina, residente a Sasso Marconi, è stato sanzionato per la normativa anti Covid-19 perché stava transitando a zig zag per le strade del Comune di Monte San Pietro alle ore 22:30, senza alcuna motivazione. Sottoposto all’alcol test e risultato positivo con un tasso alcolico di 1,80 g/l, l’automobilista, è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente di guida e gli è stato sequestrato il veicolo per la successiva confisca.