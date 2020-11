La Didattica a Distanza diventa sempre più strutturata e il mondo della scuola si evolve. Docenti e studenti hanno prodotto in questi mesi tanti tutorial per aiutare gli altri a muoversi tra le varie app presenti in rete, in particolare quelle firmate Google. Per dare ordine alla mole di materiale prodotto nasce ora la Google Junior Training Series, serie Youtube che aiuta ad utilizzare le Google Apps for Education firmata da GEG Italia, gruppo ufficiale degli Educatori Google italiani.

A far parte dei GEG è anche Adele Leccia, docente e animatrice digitale dell’Istituto Cattaneo Deledda di Modena. Assieme ad una collega di Parma, rappresenta l’Emilia-Romagna all’interno del gruppo nazionale: “Su richiesta del Gruppo Global – dice Adele – ho partecipato con 4 tutorial inseriti nella serie. Si tratta di video di 90 secondi, che spiegano le varie funzionalità Google agli studenti e a chi si avvicina al mondo Google per la prima volta”.

Promotrice dell’iniziativa è Filomena Pizzulli, leader di GEG Italia, riuscita a riunire docenti certificati Google di tutta la penisola per portare nelle scuole un prodotto di qualità targato Google. “Era il mio sogno – racconta Filomena – costruire una comunità di educatori Google italiani come in altri Paesi del mondo. I Google Educator Group offrono momenti di confronto, scambio di competenze, collaborazione e ispirazione per tutti i docenti che utilizzano Google quotidianamente”. Un sogno che ha preso forma nel giugno scorso, con la nomina di Filomena da parte della leader di GEG Colorado accettata da Google. È iniziato così il percorso di costituzione del gruppo, con Alessandro Bencivenni al fianco della fondatrice, in veste di co-leader. “In questo momento in cui gli strumenti Google diventano fondamentali per la relazione educativa e per il raggiungimento degli obiettivi formativi – dice Alessandro – pensiamo sia necessario non dare per scontate le competenze digitali degli studenti. Come educatori Google, abbiamo sentito la necessità di creare tutorial brevi e di facile fruizione, per gli studenti di ogni età e non solo, che in questi ultimi tempi si ritrovano catapultati nel mondo della didattica a distanza. Il nostro piccolo contributo, per mostrare a questi nuovi eroi il nostro supporto”.

“Un grazie sincero – conclude Filomena – a tutti coloro che hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta, collaborando in qualità di volontari al progetto. Persone incredibili, che in maniera totalmente gratuita regalano tempo ed energia a questa realtà, con la speranza di poter crescere sempre più!”.