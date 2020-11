Sostegno allo sport in tempo di pandemia: dal Comune contributi alle associazioni locali. Per offrire un sostegno alle associazioni sportive del territorio in questo difficile frangente, il Comune di Sasso Marconi ha approvato, con un’apposita Delibera di Giunta, due bandi per la concessione di contributi per un importo complessivo di 30.000 Euro.

I contributi vengono erogati a parziale o totale rimborso delle spese sostenute dalle associazioni per l’acquisto di dispositivi di sicurezza personale, prodotti, strumenti, attrezzature o servizi per il contenimento della pandemia da Covid-19 (Bando A) e a copertura dei costi per lo svolgimento di corsi in spazi pubblici concessi dall’Amministrazione comunale (Bando B).

Le richieste di contributo vanno presentate entro il 4 Dicembre 2020.

I due bandi con tutte le informazioni e il modulo di presentazione delle domande, si trovano sul sito internet del Comune (www.comune.sassomarconi.bologna.it), al link https://bit.ly/3kF1tJw