Nell’ambito dei controlli per verificare il rispetto delle norme per il contenimento del virus Covid 19, la Polizia locale di Reggio Emilia ha multato e disposto la chiusura per 5 giorni ciascuno, di due bar del centro storico, uno in via Roma, l’altro nella zona dei teatri.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 16 novembre, una pattuglia in servizio nel centro storico della città ha notato le porte aperte di un bar in via Roma.

All’interno del pubblico esercizio, un collaboratore della titolare e una barista stavano lavorando per servire tre clienti, tra loro molto vicini, in attesa sulla soglia del locale.

Durante il controllo, gli agenti rilevavano inoltre l’assenza dei cartelli regolamentari, che avrebbero dovuto indicare la chiusura del bar e la disponibilità del solo servizio per asporto.

Alla contestazione degli agenti, il collaboratore ha dichiarato di tenere le porte dell’esercizio aperte solo per arieggiare il locale. Una spiegazione che non ha convinto gli operatori di polizia, i quali hanno contestato la violazione del Dpcm del 3 novembre scorso, elevando una sanzione di 400 euro e disponendo la chiusura dell’esercizio per i prossimi 5 giorni.

Nella mattinata di oggi, martedì 17, la Polizia locale ha eseguito un controllo all’interno di un bar della zona dei teatri.

L’esercizio pubblico aveva attirato l’attenzione degli agenti perché serviva le consumazioni su un tavolino sistemato nei pressi dell’ingresso e permetteva ai clienti di consumare sul posto, violando di fatto la normativa che consente il solo asporto.

Anche in questo caso, al titolare dell’esercizio è stata contestata la violazione del Dpcm del 3 novembre, con la sanzione di 400 euro e la chiusura dell’esercizio per 5 giorni a partire da domani.