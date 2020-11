Ieri sera poco dopo le 21:00, una pattuglia del Commissariato “Due Torri – San Francesco” ha sottoposto a controllo, lungo via Riva di Reno, un soggetto in sella a una bici che, presenza degli operatori, si è mostrato particolarmente agitato. Gli operatori notavano che il fanalino anteriore della bici era parzialmente staccato dalla sede e, aprendolo, vi hanno trovato occultati al suo interno due involucri di cocaina (per un totale di 1,32 gr).

All’esito della perquisizione personale lo stesso veniva trovato in possesso di 240 euro in contanti e alcuni grammi di hashish nelle tasche. La scoperta più sorprendente veniva fatta dagli operatori esaminando la busta di plastica che il soggetto aveva con sé: al suo interno c’erano varie baguettes, alcune delle quali presentavano uno strano rigonfiamento e, aprendole, gli operatori trovavano al loro interno una bilancia digitale tascabile e 50gr di cocaina.

Il soggetto, M.S. marocchino di 18anni, irregolare sul territorio nazionale e già gravato da pregiudizi in materia di stupefacenti commessi anche in minore età, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sanzionato per violazione del coprifuoco. Verrà giudicato con rito direttissimo in data odierna.