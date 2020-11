La formazione di 800 dipendenti dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, più di 50 giornate di lezioni online, un finanziamento della Regione Emilia-Romagna di più di 100mila euro: sono questi alcuni dati del progetto “Digitabili”, che ha un unico, vero, ambizioso obiettivo: erogare i servizi per cittadini e imprese, non solo da sportello, ma anche in modalità on line. Un’Unione che diventa sempre più smart, dunque, e che decide di farlo cambiando la modalità di lavorare “dal basso”: partendo, cioè, da ogni singolo dipendente.

A seguito di una selezione pubblica, è stato individuato il partner Injenia, azienda promotrice di una concezione innovativa del lavoro, capace di favorire l’innovazione organizzativa e contemporaneamente dare impulso alla crescita e allo sviluppo sostenibile del territorio. Orientamento al risultato, condivisione ed innovazione sono le parole chiave di questo percorso. Attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Google Workspace saranno sostituiti strumenti obsoleti e adottati localmente con un’unica piattaforma in grado di rispondere alle diverse esigenze della Pubblica Amministrazione, ottenendo, inoltre, razionalizzazione e ottimizzazione dei costi.

Inoltre, sarà impiegato un approccio innovativo per la gestione dei processi in “chiave social”, ovvero per aiutare le persone a valorizzare al massimo conoscenze, energie, creatività e talenti, collaborando in modo efficace. Questa metodologia si concretizza grazie a Interacta, la piattaforma originale creata da Injenia.

L’altra linea d’intervento che vede protagonista il Sistema Informatico dell’Unione è la prosecuzione del progetto regionale “Pane e Internet”. In questo caso, la formazione è rivolta direttamente ai cittadini. Il concetto chiave della nuova programmazione regionale è appunto quello di “cittadino digitale”, ovvero di un cittadino che, a tutte le età, usa le tecnologie per accedere alle informazioni, per fruire di servizi sempre più avanzati e per cogliere le opportunità che il digitale offre nel suo territorio.