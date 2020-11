Ieri pomeriggio i carabinieri di San Felice Sul Panaro hanno tratto in arresto un ventiseienne di origine romana, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, dovendo espiare una pena residua di tre anni e quattro mesi di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti accertato nel tarantino nel 2019.



