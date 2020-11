La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che è stata pubblicata sul sito web aziendale la procedura d’urgenza per l’assunzione di medici, a integrazione delle équipe ospedaliere e dei servizi.

Il bando rientra tra le misure promosse dalla Regione Emilia-Romagna per agevolare le aziende sanitarie nel reclutare professionisti negli ambiti che risultano più carenti nel quadro dell’emergenza epidemica in corso.

La chiamata è rivolta a medici laureati e abilitati all’esercizio della professione, iscritti all’ordine professionale, con priorità per specialisti, specializzandi e professionisti che siano in grado di documentare qualificate esperienze nelle discipline di Anestesia-Rianimazione, Malattie Infettive, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Medicina Interna, Geriatria, Igiene Pubblica.

Il contratto di lavoro sarà di tipo subordinato a tempo determinato o autonomo (di tipo occasionale o libero-professionale o di collaborazione coordinata e continuativa).

Non saranno prese in considerazione candidature da parte di chi sia attualmente dipendente da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da altre strutture pubbliche e private, dal personale operante in Casa Residenze Anziani (C.R.A.) o strutture residenziali per disabili (C.S.S.R.).

Potranno candidarsi anche professionisti già collocati a riposo e cittadini di paesi dell’Unione Europea o extra Unione Europea, purché in possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità. I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti dal Ministero della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 206/2007. L’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

La scadenza è fissata per il 31 dicembre 2020, le informazioni e il modulo per la candidatura sono consultabili sul sito web aziendale www.ausl.re.it e direttamente nella sezione bandi e concorsi al seguente link: https://apps.ausl.re.it/bandigare/Home/BandiGare.aspx?ID=1&Cat=85&isEconomato=0