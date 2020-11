Quanto incide il settore pubblico nell’economia della nostra città? Quante risorse muove, quanto investe il comune nei servizi? Quanti dipendenti ha il settore pubblico? Quanti mq di verde gestisce? A questa e a tante altre domande risponde il 1° Bilancio POP della nostra Città, redatto in collaborazione con un team specializzato dell’Università di Torino, racchiuso in un fascicolo di 52 pagine distribuito in questi giorni a tutte le famiglie e consultabile anche on line.

Il Comune di Castel Maggiore è il secondo a realizzarlo in Italia e in Europa: dopo tre anni di sperimentazione nella Città di Torino, il Popular Financial Reporting arriva in Emilia – Romagna. Lo strumento contabile rappresenta le performance degli enti pubblici locali, su base integrata e risponde alla crescente richiesta di maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni relative alla spesa pubblica e all’impegno delle risorse a disposizione.

La partenza è concepire il bilancio comunale integrato, in ottica di consolidamento, con i dati contabili delle società e delle organizzazioni (fondazioni, associazioni) che il Comune delega o coinvolge nell’erogazione dei servizi per i cittadini.

Per dirla in parole POP, il bilancio diventa non più un adempimento per addetti ai lavori, ma uno strumento per decidere e condividere le politiche e le strategie dell’azienda pubblica locale con tutti coloro che sono interessati ad esse.

Il Popular Financial Reporting – Bilancio POP raccoglie dati presenti nei documenti contabili e di bilancio del comune e li riorganizza per renderli leggibili e fruibili anche a chi non è esperto di queste cose: insomma serve ad informare i cittadini sulle azioni e sui risultati della Città di Castel Maggiore in maniera chiara e comprensibile, perché i cittadini, infatti, sono i principali portatori di interesse dell’azienda pubblica e perciò è a loro che in primo luogo la Città deve rendicontare in modo chiaro.

L’idea alla base del Bilancio Pop è, quindi, quella di rendere leggibile uno strumento contabile complesso che rappresenta le performance degli enti pubblici locali, su base integrata con i dati contabili delle società e delle organizzazioni (fondazioni, associazioni) che vengono delegati nell’erogazione di servizi e prestazioni.

Per questo motivo, il Bilancio POP, frutto della collaborazione scientifica tra la Città di Castel Maggiore e il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, intende rappresentare lo strumento più efficace e maggiormente comprensibile ai non addetti ai lavori.

Il bilancio POP, largamente diffuso da ormai molti anni nei Paesi anglosassoni (USA, Canada, Australia), si configura come elemento di stimolo alla partecipazione e al confronto, favorendo il coinvolgimento di tutti i “portatori d’interesse”, dalle famiglie alle associazioni di volontariato, dalle imprese alle organizzazioni sindacali, dai professionisti agli studenti, agli anziani, alle persone con disabilità.

L’Assessore al Bilancio Matteo Cavalieri spiega: “Le idee dei cittadini sono una preziosa risorsa di cui ogni amministratore pubblico deve sempre fare tesoro, al tempo stesso il report diviene uno strumento per mappare l’avanzamento del programma di mandato in termini oggettivi”.

La Sindaca Belinda Gottardi è soddisfatta: “Siamo convinti di aprire in questo modo una fase di innovazione nella nostra comunicazione con la collettività, di nuova consapevolezza e in definitiva di maturità nell’approccio ai temi della cosa pubblica”.

Di questo e altro si parlerà nell’evento on line del 18 novembre alle ore 20.45 (in diretta sul canale Facebook del Comune), cui parteciperanno la Vicepresidente della Regione Emilia – Romagna Elly Schlein, la Sindaca di Castel Maggiore Belinda Gottardi, il coordinatore della ricerca prof. Paolo Biancone, l’Assessore al Bilancio Matteo Cavalieri.