Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 17:30 a Marzabotto, sulla Porrettana Nord. Una vettura condotta da una donna, per cause da appurare ha perso il controllo ed è finita fuoristrada. In soccorso è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha aiutato l’automobilista ad uscire dall’abitacolo, affidandola alle cure del 118. La donna è stata poi trasportata all’ospedale Maggiore a Bologna. I pompieri hanno quindi messo in sicurezza l’autoveicolo incidentato. Presente anche la polizia locale di Sasso Marconi.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013