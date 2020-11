Nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse, con banchi di nebbie e foschie sulle pianure a ridosso del Po. Tendenza ad aumento della nuvolosità in serata a partire da ovest con probabili precipitazioni deboli sui rilievi. Temperature: minime in lieve calo comprese tra 9°C e 12°C, con valori leggermente inferiori in aperta campagna; massime stazionarie intorno a 14°C. Venti: inizialmente deboli e variabili con tendenza in serata a disporsi da sud-ovest e rinforzare sui rilievi. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)