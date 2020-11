Riprendono i lavori per il rinnovo della rete idrica che interesseranno l’intersezione viale Gramsci, via Punta, via Motta a Mirandola. L’apertura del cantiere è prevista per lunedì 16 novembre 2020. “Dopo alcuni confronti con Aimag e l’impresa esecutrice al fine di approfondire l’accantieramento e la riorganizzazione della viabilità meno impattanti, per residenti, esercizi commerciali ed imprese localizzate nell’area interessata, si è giunti ad una soluzione che, salvo imprevisti (e condizioni meteorologiche permettendo) dovrebbe comportare un intervento di lavoro di circa tre settimane” fa sapere l’Assessore alla Viabilità del Comune di Mirandola Antonella Canossa.

A partire dall’avvio dei lavori quindi: l’impianto semaforico esistente sarà momentaneamente spento ed installato al suo posto un sistema di quattro semafori di cantiere arretrati e con una sola fase di verde alla volta. Saranno posizionati cartelli con deviazioni consigliate al fine di alleggerire il transito veicolare sull’intera area interessata dal cantiere e rendere più brevi le attese ai semafori. Sarà sempre consentito accedere alle abitazioni, agli esercizi commerciali, agli ambulatori, alla chiesa ed al cimitero. Non mancheranno tuttavia disagi per i parcheggi di pertinenza prospicienti l’intersezione che l’impresa cercherà di minimizzare secondo l’impegno preso con i diretti interessati. Saranno anche consentite lavorazioni notturne in un’ottica di massima flessibilità. Per tutta la durata del cantiere, inoltre non mancherà l’assistenza della Polizia Locale.

“L’intervento sulla rete idrica è importante ed al tempo stesso va garantita l’accessibilità e la continuità agli esercizi presenti ed alla comunità in generale, è un equilibrio che si raggiunge con la comprensione di tutti nel sopportare il disagio e contenerlo in tutti i modi possibili”, conclude l’Assessore Canossa