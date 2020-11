La regione passa domenica da zona gialla ad arancione e questo comporterà la chiusura anche dei ristoranti. Non si è fatto attendere il disappunto degli operatori del settore ed in particolare di Antonio Alfieri noto ristoratore sassolese che ha deciso domenica a pranzo di tenere aperto: “Come si fa a comunicare il venerdì sera che domenica si chiude quando abbiamo fatto la spesa per il week-end?!”.

“Io domenica al Caminetto (Montegibbio) tengo aperto a pranzo e ho già le prenotazioni di colleghi. Prenderò la multa, ma non mi importa. Rispettiamo le normative anti-Covid e il distanziamento, tenendoci chiusi ci portano al fallimento.”