Un maghrebino trentasettenne domiciliato nel bolognese, ieri è stato denunciato alla procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza alcolica dai carabinieri della stazione di San Felice sul Panaro. L’uomo, il 22 ottobre scorso alle ore 20:00, a bordo della sua utilitaria, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale i carabinieri, visto lo stato di alterazione psicofisica, ritennero opportuno effettuare l’accertamento alcolemico. Nella circostanza l’uomo risultò alla guida con un tasso di 1,45 g litro.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013