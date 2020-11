Il mercato in piazza dei Martiri a Carpi si continuerà a fare: l’Amministrazione comunale infatti ha predisposto le misure e le modalità che l’ordinanza regionale richiede da domani, sabato 14, per poter derogare al divieto (niente mercati in area pubblica o privata, a meno che appunto non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole specifiche).

In particolare, un’ordinanza firmata oggi dal Sindaco Bellelli prevede che tutta l’area mercatale sarà perimetrata, e avrà i prescritti due varchi distinti: entrambi sul lato nord della piazza (duomo), uno d’ingresso (verso corso Fanti) e uno di uscita (verso corso Cabassi); tali varchi saranno presidiati da personale incaricato, così come personale addetto sorveglierà fra le bancarelle il rispetto delle regole di distanziamento e sicurezza (mascherina).

Lo stesso provvedimento sindacale consente domani anche il regolare svolgimento del mercato alimentare in via Ugo da Carpi.

Viene invece sospeso il “mercato del contadino” nell’ex-foro boario, sia domani sia martedì 17, in attesa di predisporre misure che consentano di riprenderlo, sempre nel rispetto della ordinanza firmata ieri dal Presidente della Regione.

***

Il Comune di Soliera si attiva per continuare a consentire lo svolgimento in sicurezza dei mercati settimanali (quelli del martedì e del sabato, ma anche il mercato contadino del venerdì mattina) che costituiscono un punto di riferimento preziosissimo per la vita sociale ed economica del paese.

A partire da domani – sabato 14 novembre, dalle 8 alle 13 – il mercato viene quindi confermato con tutte le tipologie merceologiche, non solo quelle alimentari. Per permetterne lo svolgimento, l’area interessata sarà opportunamente perimetrata e transennata, con un solo ingresso (e una sola uscita, distinta) presidiata da steward che misureranno la temperatura e verificheranno i requisiti di sicurezza, come l’obbligo di indossare la mascherina e il ricorso al gel disinfettante per le mani.

L’invito ai cittadini è di portare il proprio contributo al rispetto delle ultime disposizioni nazionali e regionali, compreso l’opportuno distanziamento fra le persone.

***

Lunedì 16 novembre si svolgerà regolarmente a San Felice sul Panaro il mercato. Il Comune ha infatti adottato tutte le misure previste dall’ordinanza regionale dello scorso 12 novembre che entrerà in vigore sabato 14 novembre. La prosecuzione del mercato in forma completa, dipenderà però dal comportamento dei cittadini e dal rispetto delle indicazioni che saranno impartite dagli assistenti civici addetti alla sua vigilanza. I frequentatori del mercato dovranno obbligatoriamente indossare tutti la mascherina, osservare il divieto di assembramento e rispettare le note norme igienico – sanitarie.

Sulla base delle relazioni che giungeranno in Comune, effettuate dal personale addetto alla gestione del mercato, l’Amministrazione comunale valuterà se mantenerlo in forma completa o ridurlo al solo alimentare.

Resta confermato anche il mercato settimanale del sabato che si tiene in piazza Costituente a Mirandola, seppur in forma ridotta. Domani 14 novembre saranno presenti gli operatori ambulanti di generi alimentari e prodotti ortofrutticoli. La decisione è arrivata a seguito della dell’ultima Ordinanza Regionale (N° 216, del 12 novembre 2020) che decorre proprio da domani, e che per lo svolgimento dei mercati, prevede tra l’altro: il divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita, che deve avvenire con la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita.

“Nel caso di mercati di notevoli dimensioni (con la presenza di oltre100 banchi), come quello appunto di Mirandola – spiega l’Assessore al Commercio ed al Centro storico del Comune di Mirandola Fabrizio Gandolfi – l’allestimento di un unico varco comporta inevitabilmente il verificarsi di assembramenti per cui non è possibile dare attuazione a questa norma regionale per come è stata scritta. Per tale motivo volendo comunque garantire un servizio mercatale alla città almeno per la vendita dei prodotti alimentari il mercato si svolgerà con la presenza dei soli operatori destinati alla vendita di tali prodotti. E’ nostra intenzione lavorare ed impegnarci per continuare a garantire un servizio come il mercato di sicura importanza per i cittadini e la città, in sicurezza e nel rispetto, di quanto previsto dalla normativa anti-covid come per altro anche già avvenuto nei mesi scorsi. Resta il rammarico di non potere estenderlo anche alle attività extralimentari. Non per questo però viene a meno il nostro impegno per cercare di individuare soluzioni finalizzate a riportare anche i banchi al momento esclusi.”

Si è quindi convenuto di disporre il mercato – da domani 14 novembre fino al 3 dicembre 2020 – in tre aree: piazza Marconi, piazza Costituente lato est (area chiesa della Madonnina) e via Tabacchi. Tutte le aree saranno perimetrate e dotate ognuna di un varco per l’entrata distinto da quello di uscita. A ciascun varco sarà posto un sorvegliante grazie alla collaborazione fornita dalle Associazioni di Volontariato. “Che intendiamo ringraziare per il prezioso apporto fornito anche in questa occasione – fa sapere l’Assessore alla Sicurezza ed al Benessere sociale del Comune di mirandola Giuseppe Forte – La Consulta del volontariato non manca, qualora sorga la necessità, di offrire il proprio importante contributo. L’emergenza Covid l’ha dimostrato a più riprese. Rispetto al mercato dunque anche per facilitare l’attività dei volontari, l’invito a tutti i cittadini è di osservare tutte le disposizioni di sicurezza – l’Assessore ha poi aggiunto – La presenza della Polizia Locale sarà garantita al fine di assicurare il rispetto del distanziamento sociale oltre all’obbligo dell’utilizzo della mascherina ed al rispetto delle leggi sanitarie in materia di Covid-19.”

Nell’occasione piazza Costituente e piazza Castello saranno aperte al traffico veicolare e il pubblico potrà parcheggiare per fare la spesa.