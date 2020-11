Partono in questi giorni, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, le comunicazioni che informano dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo della “Prima linea tranviaria di Bologna–Linea rossa” i cittadini e le aziende interessati dalla procedura di esproprio relativa a quest’opera.

La comunicazione costituisce l’avviso di esproprio che nella maggior parte dei casi riguarderà porzioni limitate di aree ricadenti in ambito stradale o immediatamente a ridosso dello stesso. Si tratta di porzioni di marciapiedi, parcheggi o altre aree antistanti edifici privati, già aperte all’uso pubblico. Alcune proprietà saranno invece interessate dall’imposizione di servitù per l’apposizione di ganci agli edifici, ovvero da occupazioni temporanee necessarie per svolgere le attività di cantiere.

Il percorso della prima linea tranviaria misura 16 km e avrà 34 fermate e si sviluppa dal capolinea, posto all’estremità ovest di Borgo Panigale, lungo l’asse della via Emilia, servendo l’Ospedale Maggiore e transitando per il centro storico della città, per poi proseguire verso la Stazione Centrale, la Bolognina e la Fiera. Qui la linea si biforca: un ramo si attesta al capolinea posto nei pressi del casello autostradale della Fiera e del parcheggio Michelino, mentre l’altro percorre viale della Repubblica e via San Donato proseguendo verso la zona del Pilastro, con il terzo capolinea posto in via Fanin in prossimità della Facoltà di Agraria.

La comunicazione inviata dall’ufficio espropri del Comune di Bologna ai cittadini e alle aziende interessate sarà accompagnata da un testo utile a capire lo stato del procedimento di realizzazione della prima linea tranviaria.

Il 25 novembre 2020 verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’avviso di avvenuto deposito del progetto definitivo e verrà avviato il procedimento unico per l’approvazione del progetto stesso, mediante Conferenza dei servizi. A partire dal 25 novembre 2020 l’intero progetto sarà pubblicato su Iperbole nella pagina dedicata alla linea tranviaria.

Tutte le persone interessate potranno prendere visione del progetto, che resterà depositato per 60 giorni.

Dal 25 novembre 2020 al 23 gennaio 2021, o per 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera, sarà possibile chiedere un appuntamento ai tecnici del Comune di Bologna, che saranno a disposizione per visionare insieme la documentazione di progetto, fornire informazioni e chiarire gli aspetti di dettaglio dei singoli espropri.

Nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, l’appuntamento verrà preferibilmente svolto mediante videochiamata.

Per prenotare occorre chiamare il numero 051 2193659 nei seguenti giorni:

lunedì – mercoledì – venerdì: dalle 9 alle 13

martedì – giovedì: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17

oppure scrivere un’e-mail a infotram@comune.bologna.it

Entro lo stesso periodo i proprietari delle aree interessate da espropri potranno formulare al Comune osservazioni scritte. In sede di approvazione del progetto definitivo gli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi si esprimeranno congiuntamente sulle osservazioni presentate.

Accanto al percorso tradizionale proseguirà anche quello di informazione ed ascolto della Fondazione per l’Innovazione Urbana che ha caratterizzato il progetto della rete tranviaria fin dall’inizio. Nelle prossime settimane verranno realizzati diversi incontri aperti alla cittadinanza nelle zone interessate dal percorso, con il coordinamento dei Quartieri.

Il calendario degli incontri che si svolgeranno in modalità online è il seguente:

2 dicembre, zona Villaggio INA (Quartiere Borgo Panigale-Reno)

3 dicembre, zona Borgo Centro (Quartiere Borgo Panigale-Reno)

4 dicembre, zona Santa Viola (Quartiere Borgo Panigale-Reno)

9 dicembre, zona Saffi (Quartiere Porto-Saragozza)

10 dicembre, zona Centro Storico (Quartiere Porto-Saragozza)

11 dicembre, zona Bolognina (Quartiere Navile)

15 dicembre, zona San Donato (Quartiere San Donato-San Vitale)

17 dicembre, zona Pilastro (Quartiere San Donato-San Vitale)

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione agli incontri è possibile visitare il sito www.untramperbologna.it.