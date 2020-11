Saranno installati in pochi giorni i nuovi contenitori per la raccolta dell’olio alimentare da parte della società vincitrice del nuovo appalto organizzato da Geovest. A seguito della conclusione del contratto tra Geovest e la precedente società quest’ultima ha ritirato i contenitori di raccolta pubblica di olio alimentare, che in parte sono già stati sostituiti dalla nuova appaltatrice e tale operazione si concluderà in pochi giorni.

“Ricordiamo l’importanza di raccogliere l’olio alimentare in una bottiglia in casa – spiega l’Assessore all’ambiente, Gianluca Borgatti – e portarlo periodicamente presso gli appositi raccoglitori pubblici. Infatti se tali liquidi, come per esempio l’olio di frittura, fossero versati nel lavandino danneggerebbero scarichi e rete fognaria, ma soprattutto arrecherebbero un danno ecologico consistente”.