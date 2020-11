Fuga di gas questo pomeriggio in viale Europa, zona Fiera, all’incrocio con via Michelino. Si è trattato della rottura di una conduttura proprio in viale Europa. Una squadra dei Vigili del fuoco, intervenuta sul posto insieme al funzionario di guardia del comando di Bologna, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad allertare il pronto intervento tecnico del gestore.

Non si è resa necessaria alcuna evacuazione preventiva, solamente la chiusura al traffico di viale Europa in entrambi i sensi di marcia. Il personale tecnico di Hera è intervenuto per intercettare la perdita e provvedere alla riparazione della tubazione. Sul posto la polizia locale che ha transennato il tratto di strada interessato dall’intervento. Nessun ferito.

Al momento (17:50) i vigili del fuoco sono sul posto per permettere ai tecnici di Hera, che stanno intercettando e chiudendo la perdita, di lavorare in sicurezza. Dovrebbe trattarsi di una tubazione a bassa pressione. I vigili del fuoco hanno provveduto ad una scrupolosa ispezione di tutti i locali limitrofi alla strada nel punto della rottura del tubo, specialmente dei garages, scantinati, cantine e sottoscala di edifici, zone in cui può essere facile che si formino sacche di gas. A fine lavori, i vigili del fuoco torneranno a compiere un’altra ispezione. Strada ancora chiusa, polizia locale presente. Si presume che i lavori proseguiranno ancora per un’altra ora.