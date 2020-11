Sono iniziati oggi i lavori per la riqualificazione della “pista ciclopedonale peep” di Albinea. Il percorso interessato collega via grandi, all’altezza della sede della Croce Verde, con via Papa Giovanni XXIII. La lunghezza del tracciato in linea è di 400 metri e l’importo totale dei lavori ammonta a 90mila euro. Le operazioni di riqualificazione si concluderanno entro 40 giorni.



