Riaprirà al traffico mercoledì 11 novembre la strada provinciale SP 43 “Badi -Rio Confini”, nel territorio del Comune di Camugnano, chiusa al km 2+300 dal 27 novembre 2019 a causa di una frana che aveva ostruito completamente la carreggiata.

I lavori sono consistiti inizialmente nello sgombero dalla strada del materiale franato fra cui terra, massi e alberi. Successivamente è stata realizzata una scogliera in massi collocata nel lato monte per tutto il tratto interessato a protezione della scarpata. Si è provveduto poi all’installazione di una barriera paramassi lunga circa 40 metri a monte della strada e alla messa in sicurezza del lato a valle con l’installazione di una barriera di sicurezza (guard rail), infine è stato asfaltato il tratto di strada interessato.

“Finalmente riapriamo la strada – ha dichiarato il consigliere metropolitano con delega alla Viabilità Marco Monesi – anche grazie ai contributi regionali. Abbiamo fatto un lavoro complesso che ci permette di riaprire in sicurezza e che alla fine darà i risultati che tutti speriamo”.