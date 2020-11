Il Comune informa che posdomani, mercoledì 11 novembre, salvo imprevisti inizieranno i lavori per costruire il cordolo spartitraffico lungo la ciclabile di via Nuova Ponente, con la posa sulla sede stradale di elementi prefabbricati in calcestruzzo.

Mentre la circolazione dei veicoli non subirà modifiche, in quanto il traffico potrà continuare nel doppio senso di marcia, per pedoni e ciclisti si rendono necessarie variazioni nel tratto compreso tra la ex-cappuccina (torre dell’acquedotto) e via Baden Powell: i pedoni saranno deviati sul lato opposto, mentre ai ciclisti sarà interdetto il transito, deviandoli su itinerari alternativi secondo la segnaletica di cantiere presente in loco.

In particolare, i ciclisti in direzione “Centro” saranno deviati all’altezza di Via Baden Powell sulla ciclabile esistente fino a via Peruzzi, mentre quelli in direzione “tangenziale Losi” saranno deviati all’altezza del semaforo di via Lenin sulla ciclabile esistente di via dei Cipressi, fino a via Peruzzi.

I lavori di costruzione del cordolo, che saranno effettuati tra le ore 8:30 e le ore 18:30, dovrebbero durare una decina di giorni, terminando quindi verso il 20 novembre salvo contrattempi. In caso di maltempo o imprevisti la lavorazione verrà spostata al primo giorno utile successivo.