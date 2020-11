Visto su Instagram un annuncio che trattativa la vendita di un paio di scarpe, interessato aveva contattato tramite la messaggistica del social l’inserzionista con il quale aveva poi scambiato vari messaggi sulla descrizione delle scarpe, sul costo e sulle modalità di pagamento. Il giorno dopo l’acquirente aveva pagato quanto richiesto, mentre il venditore non ha mai spedito quanto venduto. Per questo i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce, a cui la vittima – un 53enne abitante a Reggio Emilia – si è rivolto, a conclusione di mirate indagini telematiche hanno denunciato per truffa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 57enne di Bari, non nuovo a tali stratagemmi, come peraltro rivelano i suoi precedenti di polizia.

Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dal 53enne che, rispondendo ad un annuncio pubblicato su Instagram, aveva acquistato un paio di scarpe per un valore di 80 euro. Dopo aver intavolato la trattativa e stabilito il prezzo, l’uomo aveva pagato a mezzo ricarica postepay. All’accredito dell’importo non era però corrisposta la consegna delle scarpe: il venditore dopo una serie di scuse assurde era sparito nel nulla. A seguito della denuncia, dopo una serie di riscontri tra la postepay dove erano stati versati i soldi e il profilo del social utilizzato per la vendita fantasma, i Carabinieri hanno indirizzato le attenzioni investigative sull’odierno indagato. Incontrovertibili elementi di responsabilità hanno quindi portato alla denuncia dell’uomo per il reato di truffa.