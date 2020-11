La rottura di un tubo dell’acqua in via Saffi ha provocato diversi allagamenti, anche nell’adiacente via Ambrosini. Sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre, diversi mezzi e molte motopompe per drenare l’acqua che ha invaso scantinati, garages e negozi. Le squadre sono rimaste sul posto insieme al personale tecnico di Hera acqua e gas, dell’Enel (per verifiche), e della Polizia locale che ha provveduto alla chiusura di via Saffi da via Scalo fino a via San Pio V. Ovviamente problemi alla circolazione stradale.



