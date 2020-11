Poco prima delle 13.00 di oggi, lungo la SP78 – via Matildica a Bergonzano di Quattro Castella, un 65enne centauro di Reggio Emilia è rimasto vittima di un incidente stradale, riportando conseguenze tali da essere elitrasportato all’ospedale Maggiore di Parma in codice di massima gravità. Secondo una prima ricostruzione il centauro, diretto verso Quattro Castella, per cause al vaglio dei Carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto, ha perso il controllo del motociclo, un BMW, finendo fuori strada lungo una scarpata. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai carabinieri che stanno svolgendo i dovuti accertamenti per risalire all’esatta dinamica del sinistro, anche i vigili del fuoco.



