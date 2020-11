La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il ‘bonus facciate’, una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, ubicati in zone già edificate o parzialmente edificate. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal Decreto Ministeriale 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Al fine di consentire l’individuazione delle zone previste dal decreto, nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali, il Comune di Fiorano Modenese, con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 29/10/2020, ha approvato la tabella di assimilazione degli ambiti di PSC e RUE alle zone omogenee A e B del D.M. 1444/1968.

Come previsto dalla circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate, sono ammessi al bonus esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Per richiedere la detrazione all’Agenzia delle Entrate, occorre presentare la certificazione urbanistica ai fini del ‘bonus facciate’, che può essere richiesta al servizio Urbanistica del Comune di Fiorano Modenese

La delibera di Consiglio Comunale, con l’allegata tabella di assimilazione e il modulo di richiesta del certificato sono disponibili sul sito del Comune di Fiorano Modenese, alla sezione Aree tematiche – Edilizia e territorio.

Per informazioni rivolgersi al servizio Urbanistica del Comune (tel. 833278 – 83328, email: urbanistica@fiorano.it)