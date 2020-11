In ottemperanza all’ultimo Dpcm che dispone la sospensione al pubblico delle mostre, musei e, in generale, degli istituti culturali su tutto il territorio nazionale fino al 3 dicembre 2020, anche le biblioteche solieresi chiudono i battenti. Per aggirare in maniera virtuosa questo forzato stop, la Fondazione Campori fa ripartire il prestito a domicilio per i libri della Biblioteca Campori e della Biblioteca Campori Junior, già attivato lo scorso maggio.

I libri, dvd e cd si possono prenotare telefonando al numero 059.568585 dal lunedì al venerdì 14.30-19 e martedì e sabato 9-13, oppure compilando il modulo al link che si trova sulla homepage del sito web del Comune di Soliera.

È possibile richiedere al massimo cinque titoli per tessera. Le consegne si effettuano solo nel comune di Soliera nei seguenti giorni/orari: martedì tra le 12.30 e le 14, giovedì tra le 18.30 e le 20. In caso di esigenze specifiche all’interno della fascia oraria prescelta, indicare in campo note. Il prestito dura 30 giorni. Contestualmente è possibile restituire i libri, dvd e cd presi in prestito in precedenza, ma non è possibile prenotare il solo servizio di restituzione.