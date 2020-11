Nuvoloso al primo mattino con foschie diffuse e locali nebbie in pianura. Progressivi rasserenamenti in giornata sul settore centro-occidentale con residua nuvolosità su quello orientale. Temperature: pressoché stazionarie, con minime comprese tra 10°C e 13 °C e valori localmente inferiori in aperta campagna; massime tra 16°C e 18 °C. Venti: deboli dai quadranti settentrionali nell’entroterra. Localmente moderati da nord-est sul mare e lungo i crinali appenninici con ulteriori rinforzi. Mare: mosso, temporaneamente molto mosso al largo.

(Arpae)