E’ iniziato stamane, 4 novembre, nell’area antistante l’ingresso del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore, l’allestimento di una struttura prefabbricata temporanea, che ospiterà le attività di pre-triage per prevenire la diffusione del Covid-19 nel Pronto Soccorso, separando immediatamente il percorso “sospetti Covid” da quello “non sospetti Covid”.

La struttura, che va ad aggiungersi alla tenda della Protezione Civile già presente e che verrà mantenuta per un eventuale incremento degli accessi, sarà attiva dalla prossima settimana. Al suo interno un check-point, una sala d’attesa, un ambulatorio per una rapida valutazione dei pazienti sospetti ed il loro successivo invio direttamente nell’area di assistenza del PS dedicata. Ci sarà, inoltre, la possibilità di trattenere all’interno della struttura prefabbricata pazienti paucisintomatici, per una rapida valutazione e successiva dimissione al domicilio, evitando così l’ingresso in PS.