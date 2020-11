I Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno deferito in stato di libertà per tentato furto in abitazione un cittadino italiano classe 1976, residente in provincia di Ferrara che, nel pomeriggio del 29 ottobre scorso, ha tentato di introdursi nell’abitazione di un pensionato di Finale, venendo messo in fuga dai vicini di casa ed intercettato dai carabinieri che nel frattempo erano stati allertati.



