Anche il Comune di Finale Emilia dal 5 novembre si adeguerà alla sostituzione degli attuali bidoni dei rifiuti indifferenziati a quelli con microchip, che entreranno in funzione dal 1 Gennaio 2021. L’Amministrazione è passata ad inizio legislatura dal sistema di raccolta dei rifiuti tradizionale a quello porta a porta, che ha consentito un incremento delle quantità di rifiuti riciclate dal 54% di quattro anni fa all’attuale 90%.

I bidoni con microchip prevedono un quantità di scarichi annuale già pagata nella bolletta e calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare, facendo risparmiare rispetto al passato i cittadini che non supereranno tale quota. Dal 5 Novembre arriverà a tutte le famiglie finalesi una lettera contenente le informazioni relative a tale cambiamento, nonché il luogo e la settimana in cui potranno ritirare il loro nuovo bidone con microchip.

“L’introduzione del sistema porta a porta fortemente voluto dall’attuale Amministrazione – spiega l’Assessore all’ambiente, Gianluca Borgatti – ha consetito di raddoppiare la quantità di rifiuti riciclati, tanto che oggi Finale Emilia è 11 punti sopra la media provinciale. Inoltre i bidoni con microchip consentono ai cittadini che non supereranno la quota annuale di scarichi di risparmiare sulla bolletta.”