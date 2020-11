Per permettere l’esecuzione dei lavori di sistemazione del corpo stradale e per limitare a tempi minimi i disagi per l’utenza, da oggi 2 novembre 2020 fino al termine dei lavori, al km 7+000 della SP72 “Campolo-Serra dei Galli”, nel territorio del Comune di Camugnano, è istituita l’interruzione del transito in entrambi i sensi di marcia, con deviazione del traffico sulle strade comunali limitrofe per i conducenti provenienti da ogni direzione.



