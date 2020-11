Nella serata di ieri, a Maranello, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un cittadino ganese, classe 1969, per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Lo stesso, al culmine di un litigio con la moglie, sorto per futili motivi, ha colpito quest’ultima con un pugno al volto causandole una lesione allo zigomo guaribile in 12 gg. L’arrestato sarà processato nella mattinata di domani.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013