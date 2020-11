La Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, in collaborazione con l’Unione dei Comuni dell’Appennino e l’Asc Teatro Appennino, ha organizzato un’interessante e importante corso gratuito online dedicato alla prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica. L’iniziativa è rivolta in particolare alle famiglie con bambine e bambini nella fascia d’età tra zero e sei anni.

“Gli incidenti domestici nei bambini sono un grave problema di sanità pubblica – spiega il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini – che può essere a volte sottostimato dagli adulti. In particolare tra i bambini da 0 a 6 anni circa il 60% di infortuni avvengono in ambiente domestico, con conseguenze che possono essere anche gravi. Abbiamo voluto attivare un’iniziativa su questo tema specifico, in un periodo così delicato e particolare che ci spinge anche a stare in casa più del solito, utilizzando la modalità online che consentirà a tutti gli interessati di partecipare senza alcun rischio, portando avanti in questo modo le azioni che da diversi anni conduciamo sulle attività di primo soccorso. Abbiamo avuto l’opportunità in questi anni di formare centinaia di persone sulla disostruzione pediatrica e le manovre fondamentali di rianimazione. Ora, con questo corso, intendiamo fornire indicazioni utili per ridurre i rischi di incidenti domestici che coinvolgano i bambini, creare un ambiente in cui possano crescere facendo esperienze in un contesto sicuro, fornire consigli su come intervenire nel modo migliore in caso si verifichi un infortunio”.

Il corso sarà articolato su due webinar serali, di circa due ore ciascuno, il 10 novembre e il 10 dicembre dalle 20.30 alle 22.30. A condurli sarà la Dottoressa Stefania Catellani, che potrà anche rispondere alle domande e curiosità dei genitori partecipanti. Inoltre parteciperanno i formatori della croce Verde abilitati da Anpas Emilia-Romagna.

Afferma Jessica Ferrari, del Coordinamento Psicopedagogico dell’Unione Appennino: “Negli ultimi anni abbiamo sempre collaborato alle iniziative di formazione della Croce Verde di Castelnovo e Vetto: quelli sulla disostruzione pediatrica in particolare hanno sempre visto grande partecipazione da parte delle famiglie. Quest’anno, non potendo realizzare attività in presenza di questo tipo, si è pensato di optare sul webinar e su un tema di fondamentale importanza con cui tutte le famiglie con bambini piccoli si confrontano quotidianamente. Vuole essere anche un segnale di continuità e dell’intenzione di portare avanti i progetti rilevanti anche in questo periodo di pandemia”. Per informazioni è possibile visitare il sito www.croceverdecm.it e la pagina Facebook della Croce Verde di Castelnovo e Vetto (@croceverdecm). Il link per partecipare ai due incontri è https://global.gotomeeting.com/join/175912469.