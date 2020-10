Tper informa che lunedì 2 novembre, giorno di sospensione delle lezioni definito dal calendario scolastico regionale, sarà in vigore, come ogni anno, un orario dei bus caratterizzato da una riduzione delle frequenze su numerose linee urbane di Bologna nella fascia oraria tra le ore 7 e le 20, in coerenza con carichi d’utenza più contenuti.

Inoltre, su tutte le linee, urbane, suburbane ed extraurbane, saranno sospese le corse scolastiche e non saranno in funzione le seguenti linee, attive nei soli giorni di scuola: 114, 116, 123, 141, 142, 143, 144, 152, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 231, 244, 300, 354, 358, 442, 444, 450, 504, 506, 507, 531, 538, 554, 654, 684, 689, 850, 851, 903, 904, 905.

Gli orari di tutte le linee in vigore il 2 novembre sono già esposti alle fermate; per le linee urbane occorre consultare la colonna dei giorni feriali relativa all’orario “invernale non scolastico”.

Gli orari sono, inoltre, disponibili sul sito www.tper.it, nella sezione “Percorsi e orari”, indicando linea e data d’interesse.