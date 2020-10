In occasione dello sciopero generale indetto dall’Associazione Sindacale NURSING UP (infermieri e personale sanitario non medico) per l’intera giornata di lunedì 2 novembre 2020, cui hanno aderito l’organizzazione sindacale COINA e l’associazione sindacale ADI – Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico, l’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia comunica che potrebbe verificarsi qualche disagio.



