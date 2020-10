Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili, soprattutto nella seconda parte della giornata; foschie e possibili nebbie al mattino e dopo il tramonto sulla bassa pianura e lungo la fascia costiera. Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra 8°C e 11°C, valori leggermente inferiori in aperta campagna; massime stazionarie, intorno a 16°/18°C. Venti: deboli, di direzione variabile. Mare: quasi calmo.

(Arpae)